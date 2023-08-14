Рано или поздно украинские защитники придут к тому, что можно будет вести наступательные действия в любых условиях, потому что просто некому будет оказывать сопротивление. Об этом рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин в интервью Politeka Online.

"Вот дождливые дни или когда ветер сильный, у нас дроны или мало летают, или плохо видят, в эти дни мы убиваем противника меньше, ну и выбиваем его техники. А в нормальные дни, когда все в пределах нормы, то достаточно стабильно — зима это будет, лето, осень, весна. Ну, в осенне-зимний период ветров больше, да, то есть день на день не будет приходиться, но в принципе такой тип боевых действий может продолжаться в любую погоду, в любое время года", — заявил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день основной вид продвижения — это когда противник сам оставляет свои позиции после интенсивного огневого воздействия и полной деморализации подразделений.

"То есть не штурм, а именно вот противник убежал деморализованный, потому что их там всех нашли, в каждый блиндаж что-то засунули, и дальше пехота идет уже выковыривает ошметки, которые там забились в уголочки и дезориентированные не понимают, что произошло, то есть даже могут не знать о том, что их подразделение все убежало, идет такая реальная зачистка. Вот это основной вид штурмовых действий на сегодняшний день, и такой вид штурмовых действий можно делать любую погоду на самом деле", — добавил Арти Грин.

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