У ВСУ на Купянском направлении тоже есть группировка войск достаточная, чтобы удерживать оккупантов на рубежах. Об этом рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин в интервью Politeka Online.

"Там на самом деле довольно сложный рельеф для того, чтобы вести наступательные действия большими силами, там, в общем-то, не очень это получается. Плюс у нас насыщенность артиллерии сейчас совершенно не такая, как год назад, даже вот есть возможность массированно встретить массированную атаку, то есть возможность концентрации огня, кинут больше — ну просто больше погибнет, не факт, что куда-то прорвутся. Там на самом деле очень сложный театр военных действий для наступления, и выбор именно его для наступления вызывает у меня некоторое недоумение", — заявил эксперт.

По его словам, это направление наступления оккупантов очень ограниченное оперативно реками Оскол и Жеребец.

"То есть много не наступишь. Максимальная перспектива успеха — это или дойти до Жеребца, или, если совсем все подфартило, и наши там деморализованные убежали войска, то тогда до Оскола, дальше все равно никак. Но у нас там нет деморализованных войск. Есть, наверное, уставшие, но есть резервы там локальные и оперативного уровня. То есть я не вижу там угрозу сейчас", — добавил Арти Грин.

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