Подрыв Каховской дамбы был для российских войск спасительным, дал им время, а вот взрыв Запорожской атомной электростанции не имеет никакого смысла.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, есть оптимистичные настроения, что оккупанты не пойдут на подрыв Запорожской "атомки", так как это не имеет никакого военного смысла, им это никак не поможет.

"Я, так скажем, достаточно оптимистично настроенный по поводу Запорожской АЭС, когда меня о ней спрашивают, подорвут ли они ее. Нет, я не могу сказать точно, что они ее не подорвут, потому что логика принятия решения в Москве не поддается иногда здравому смыслу. Но могу сказать, что сугубо с военной точки зрения если подрыв Каховской плотины для них был спасительным, и действительно решил им стратегический вопрос – по меньшей мере на два месяца отложил нашу высадку на Левый берег, то подрыв Запорожской АЭС им не даст с военной точки зрения ничего, кроме проблем", - говорит Евгений Дикий.

Как отмечает эксперт, ситуация для российских войск только усложнится, если они подорвут атомную станцию. Поэтому, все будет зависеть от того, к то принимает решения.

"Скажем так, у меня есть надежда, что на том уровне, на котором решения принимают их генералы, то им ее взрывать не надо. А вот будет ли уже какое-то абсолютно безумное решение Кремля, это уже трудно спрогнозировать", - добавил военный эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Ситуация на Запорожье резко ухудшилась для оккупантов, у ВСУ серьезные успехи: "Появился шанс выйти к...".

Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: еще одной категории мужчин разрешили выезжать за границу.

Также Politeka писала, что Началось выдавливание: ВСУ под Бахмутом получили преимущество, где есть успешное продвижение.