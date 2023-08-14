Как сообщают в Воздушных силах Украины, удалось уничтожить 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Кроме того, украинские защитники даже приземлили один вражеский вертолет. Его тип уточняется.

Известно, что вертолет был сбит на Бахмутском направлении.

«Сегодня удалось уничтожить все воздушные цели врага!» – подчеркнул командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), «Калибры» – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

"В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели", - сообщили также в Воздушных Силах.

Напомним, что в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете.

Также напомним, что предварительно было известно о трех пострадавших.

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Блогершу из Одессы, которая призывала бомбить Украину, "наказали".

Кроме того, сообщалось, что 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.

Напомним также, что беда случилась у торгового павильона в Одессе.