Как сообщают в Воздушных силах Украины, удалось уничтожить 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Кроме того, украинские защитники даже приземлили один вражеский вертолет. Его тип уточняется.
Известно, что вертолет был сбит на Бахмутском направлении.
«Сегодня удалось уничтожить все воздушные цели врага!» – подчеркнул командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
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БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), «Калибры» – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
"В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели", - сообщили также в Воздушных Силах.
Напомним, что в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете.
Также напомним, что предварительно было известно о трех пострадавших.
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