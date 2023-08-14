В ночь на 14 августа по Одессе был нанесён очередной ракетный удар и налёт дронами Shahed-136.

В этот раз биты были все цели, КРМБ "Калибр" и Shahed-136. Но военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил украинцев о еще одной, более серьезной угрозе.

Эксперт отметил, что в нынешнем ударе рф по Одессе была ограниченная номенклатура средств, а ведь ранее, когда развернулся зерновой террор, российскими оккупационными войсками применялась одновременно целая линейка ракет.

Помимо КРМБ "Калибр" и Shahed-136, были П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К. При этом последний серьёзный удар по Одессе был три недели назад, в ночь на 23 июля.

"Собственно, вопрос - почему не использовали? То, что россия не остановится с террором Одессы неоспоримо. Те кто надеялся, что после ударов по портовой инфраструктуре налёты закончились, могут быть счастливы - они стали лауреатами премии Дарвина. Но в эту ночь российские оккупанты и вправду пошли на обстрел города тем, что мы можем эффективно сбивать", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что это не свидетельствует о том, что у россиян закончились Х-22 или П-800 "Оникс", это опасение, что данные ракеты могут накапливаться для удара другого формата и мощности.

"Поэтому, зерновой террор путин не прекратит, но продолжать будет по мере готовности БК, а формирование его идёт с трудом", — подчеркнул эксперт.

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