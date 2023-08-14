Никаких признаков вывода ЧВК "Вагнер" из Беларуси не наблюдается, наоборот, их лагерь расширяют. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В настоящее время, с начала августа, на территорию россии не выехало ни одной колонны ЧВК "Вагнер" и, опять-таки, как-раз наоборот, 1 августа был заезд в саму Беларусь. Кроме того, лагерь, в котором сейчас чуть более 5 тыс л.с. и который может разместить 8 тыс, расширяется для размещения более этих 8 тыс.", — пишет эксперт.

Кроме того, встают вопросы о том, куда могут направить вагнеровцев — назад в россию или в зону боевых действий в Украине.

Военный обозреватель отметил, что возврашаться в рф ЧВК "Вагнер" нет смысла, там их и так предостаточно. По самым скромным оценкам, там сейчас около 20 тыс действующих и бывших "вагнеров". При этом возвращение наемников пригожина в зону боевых действий пока тоже не предвидится, их заменили другим мясом.

"Собственно, вроде и не понятно, почему сейчас так сильно форсируют тему с неким выводом ЧВК "Вагнер" из Беларуси, а на самом деле всё просто - для снижение бдительности граничащих с РБ стран. Дело в том, что слишком много шума было после появления "вагнеров" и безопасность на границе с РБ возросла. Похоже, вбросы о выводе "вагнеров" делаются именно для того, чтобы снизить бдительность в приграничной с Беларусью зоне, для упрощения диверсионной деятельности самим же "вагнерам"", — объяснил Александр Коваленко.

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