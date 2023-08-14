Оккупанты активно пытаются наступать на Купянском направлении, одна их силы в 100 тысяч человек – это силы, разбросанные по всему левому берегу Северского Донца. Отдельно же в районе самого Купянска оставлены средства для выполнения их задач не сколько для выхода на населенный пункт, как на Купянск-Узловой. Об это сообщает военный эксперт Роман Свитан.
«Купянск-Узловой – это такое серьезное разветвление железной дороги, то есть там несколько горок, большая сортировочная станция, россияне в этом районе могут провести наступательніе действия, они их проводят уже как минимум полгода.
Эвакуацию здесь начинать надо было раньше еще на несколько месяцев, поскольку у россиян единственное место для наступления – это Луганский фронт, они везде попробовали наступать у них не получается, потому пришли к самому очевидному выводу – провести режим наступления в районе Купянска, так как здесь самое короткое расстояние от Валуек, военного хаба российского» - делится эксперт.
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Он подметил, со 100 километрового расстояния фронта на Луганщине линия сжались до 10 километров в районе Купянска. Эвакуироваться уже поздно доступными ранее способами, нужно было ранее выезжать людям гражданским своим ходом и со всем необходимым. Теперь же, возможно, придется принудительно выселять народ в экстренном порядке в случае ухудшения положения.
«Это будет намного сложнее и не совсем просто, при эвакуации такого рода принудительной нужно справиться до осенних дождей» - заключил эксперт.
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