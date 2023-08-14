Если в РФ проведут осеннюю мобилизацию, количество ракетных атак и наступательных действий на фронте может увеличится. Путин обнаглел и хочет проявить силу, чтобы затянуть войну в Украине, как минимум до выборов в США, в надежде, что там победит Трамп.
Об этом в эфире Radio NV рассказал политолог Владимир Фесенко.
По его словам, уже сейчас видно, что Путин хочет продемонстрировать силу – он разрушает зерновую сделку, атакует зерновую и портовую инфраструктуру Украины, участились воздушные атаки по украинским городам.
"Похоже, он уже немного опомнился и обнаглел, он хочет продемонстрировать силу. Мы же видим, разрушение зерновой сделки – это демонстрация силы, атаки на зерновую и портовую инфраструктуру Украины, даже участились обстрелы разных украинских городов, ракетные обстрелы, воздушные атаки там дронами теми же, и артиллерийские обстрелы. Вот явно Россия идет на эскалацию", - говорит Владимир Фесенко.
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По словам политолога, если они пойдут на мобилизации – это будет критерий. Если состоится в сентябре или в октябре якобы запланированная дополнительная мобилизация, это будет означать, что Путин попытается пойти в наступление.
"И оно может не только затягивать войну, он может попытаться перейти в контратаку для того, в частности, чтобы давить и на Запад, и на нас, чтобы заставить нас пойти на мир на его условиях. Или расшатать общественное мнение на Западе, испугать именно затяжной войной, эскалацией, до выборов в Штатах, в надежде на приход Трампа. Это одна из стратегий. Есть такая стратегия, сомнений нет уже даже в США", - говорит эксперт.
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