Для нас Бахмут играет такую ​​же роль, как для окупантов Слобожанское направление, куда они заставили ВСУ перебрасывать резервы.

Россияне перебросили дополнительные резервы на Бахмутское направление и пытаются делать контратаки в районе Берховки и Клещеевки.

Военно-гражданский аналитик, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Евгении Кутновой объяснил, почему ВСУ пока не нужно освобождать Бахмут.

"Дело в том, что нам так же важно, чтобы они воевали где-то, а не на линии суровикина, которую мы сейчас проламываем. И тут нам помогла их идеологическая зашоренность, нам помогла их пропаганда. С военной точки зрения им был бы смысл уже с Бахмута отойти, но это для нас он Бахмут, а там — священный Артемовск.

Вот они этот священный Артемовск брали 10 месяцев, он был на самом деле очень сомнительной победой с точки зрения потерь, которые они там понесли, но формально это была единственная их победа в течение целого года. После того, как они в июле прошлого года взяли Лисичанск, дальше они не брали ничего, только теряли, пока наконец отжали Бахмут ценой примерно 100 тысяч жертв за 10 месяцев тяжелых боев. И вот после этого им священный Артемовск отдать нам буквально через несколько месяцев - это с военной точки зрения ничего страшного, а вот с пропагандистской это катастрофа", - заявил эксперт.

По его словам, для нас очень выгоден приказ российского руководства стоять за Бахмут на смерть.

"Нам очень хорошо, что они 50 тысяч человек перебросили туда. 50-тысячная группировка связана на стратегическую неважном Бахмуте, вместо того чтобы отражать наше наступление на Юге", — добавил Евгений Дикий.

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