Наступление окупантов пока удается сдерживать, но еще до этого враг приблизился на расстояние артиллерийского ствольного огня по Купянску.

Военно-гражданский аналитик, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Евгении Кутновой рассказал, какая ситуация на этом опасном направлении.

"Это самое умное вообще, что враги сделали за это лето. Это очень мощный отвлекающий удар, на который они не поленились собрать стотысячную группировку. 100-тысячная группировка - это действительно очень много. Я напомню, что полтора года назад 180 тысяч орков пытались захватить всю Украину, а теперь только на одной линии Сватово-Кременная 100 тысяч, то есть больше половины того, чем хотели взять всю страну. Они усилены танками, они усилены артой", — заявил Евгений Дикий.

По словам эксперта, россияне отлично понимают, что никто их не пустит на Харьков, и никаких стратегических прорывов не будет.

"Но у них есть программа максимум и программа минимум. Программа максимум - это Купянск, Лиман и линия обороны по реке Оскол, которая является удобным природным барьером. Думаю, они понимают, что и это им не факт, что кто-то даст. Но из программы минимум они уже выполнили, они заставили нас оттянуть резервы и перебросить их туда на подкрепление.

Дело в том, что для орков сейчас критически важно, чтобы мы воевали где угодно, но не на Юге. Поскольку и мы, и они понимаем, что судьба этой летней кампании решается именно на Юге, на Запорожье и Херсонщине, то для них критически важно, чтобы мы воевали где-нибудь в другом месте, и чтобы хотя бы часть тех специально готовивших бригад под это наступление, чтобы они не доехали до линии суровикина. И в этом смысле их наступление на Купянск можно считать успешным", - добавил Евгений Дикий.

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