Лукашенко, подыгрывая Путину продолжает заигрывать и с Западом, подавая сигналы, то он не такой, как Путин и с ним можно договорится. В случае, когда Россия развалится и Путин потеряет власть, Лукашенко первым побежит к Евросоюзу и будет пытать избежать наказания.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, Лукашенко ведет двойную игру – он пытается не портить отношения с Путиным и вместе с тем посылает сигналы в западные страны о том, что он все же не является Путиным, а он ну такой человек, с которым в принципе можно договориться.

"Если не сейчас, то в будущем, и я совершенно бы не удивился, если например там после ухода от власти Путина, если Лукашенко еще власть в своей стране будет сохранять, он будет одним из первых, кто очень так активно побежит в сторону Европейского Союза. И будет говорить, что он наоборот всегда был на стороне европейских каких-то ценностей. Несмотря на все санкции и эти преступления, которые он совершал внутри государства, но не поддерживал Россию там до конца, не давал указания белорусской армии воевать против Украины, и так далее", - говорит Игорь Рейтерович.

Как отмечает политолог, это не более, чем стандартная игра Лукашенко, которую он уже проводит там много лет. Хотя, в последние годы эта его система начала давай сбои.

"Поскольку каких-то иллюзий относительно Лукашенко в Европейском Союзе уже не осталось. Но небольшой но шанс быть использованным, скажем там, при условии определенного развития событий в РФ у Лукашенко сохраняется. Он постоянно напоминает о себе, вот такой способ, что если там ситуация будет уже какая-то максимально критическая, то вот он может сыграть несколько иную роль, ну понятно, в обмен на какие-то преференции для себя. Главная преференция, которую он ждет, и на которую он надеется со стороны западного мира, это отсутствие каких-то преследований после того, как упадет режим в России", - говорит эксперт.

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