Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что построение маршрутов "шахедов" оккупантами постоянно меняется, противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online объяснил новую тактику россиян простыми словами.
"Они очень хорошо изучили карту местности, используя складки местности и естественные преграды, например, лесополоса, и если рядом есть овраг, и шахеды будут идти по оврагу, то вы их не увидите из-за лесополосы. И, естественно, из-за этой лесополосы их не будут видеть радиолокационные станции. Поэтому только вот этот звук шахеда-мопеда, который в определенных условиях, говорят военные, слышно до 20 километров, — вот это единственная самая эффективная на сегодняшний день методика выявления этих шахедов", — заявил Олег Жданов.
Эксперт подчеркнул, что выявлением вражеских беспилотников могут заниматься не только военные, но и простые граждане Украины.
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"Напоминаю, что у нас есть это приложение єППО, и помощь каждого услышавшего или обнаружившего этот шахед существенно повлияет на эффективность работы наших систем ПВО. Но они реально учатся и прокладывают уже маршруты в таких местах, где меньше всего доступность продвижения той же даже легкой техники: лесные массивы, болота, поймы речек. Он идет на минимальной высоте, его все слышат, но никто не видит", — добавил Олег Жданов.
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