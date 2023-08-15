Российские оккупанты в Бахмуте проводят перегруппировку и стягивают туда еще резервы, особенно в Клещеевку.

Накануне Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю ВСУ освободили три квадратных километра территорий на Бахмутском направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online объяснил, какая сейчас ситуация в районе Бахмута.

"Я называю это "тяжкое наследие пригожина". Пригожин создал им такой военно-политический миф о величайшей победе российской армии, и, в принципе, им надо было бы отойти на более выгодные рубежи, но они не могут по политическим мотивам этого сделать. И сегодня наши войска просто фактически стачивают там российскую армию, доводя ее до состояния небоеспособности: они части отводят, следующие подводят, и так процесс продолжается", — заявил Олег Жданов.

Эксперт отметил, что продвижение ВСУ в районе Бахмута остановилось, и рубеж Андреевка-Клещеевка-Курдюмовка стал своеобразной линией обороны для россиян, с которой они не могут уйти, потому что прорыв там даст украинским войскам возможность дальше двигаться на Соледар и срезать весь выступ аж до Северска.

"Тут надо рассматривать, наверное, не столько в цифрах освобожденной территории, сколько надо смотреть шире, в плане снижения боевых потенциалов российской армии. Вот что важно. Важно то, что что мы доводим российскую армию до состояния такого, что завтра эти квадратные километры некому будет оборонять, просто некому. Да, конечно, приятно, что мы освобождаем свою территорию километр-два-три даже, это все равно говорит о том, что мы движемся вперед, но главный показатель — это нанесение потерь", — подчеркнул Олег Жданов.

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