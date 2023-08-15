Тело женщины обнаружили в одной из квартир на центральной улице украинской столицы.

Новые подробности по делу, а также где находится виновный в жестоком преступлении рассказали в прокуратуре Киева.

Преступление, ошеломившее столицу, произошло в квартире по ул. Михайловской. Тело убитой женщины обнаружили во время тушения пожара.

"По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, арендовавшего эту квартиру", - сообщили в прокуратуре.

Когда спасатели пытались потушить пожар, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и наконец выпрыгнул с балкона.

Убийство произошло еще 20 июня 2020 года. Но только сейчас мужчине огласили приговор.

«Приговором Шевченковского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминированных преступлениях и приговорен к 15 годам лишения свободы», - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре также подчеркнули, что в ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и мотивы совершения им преступления не объяснил.

Однако доказательства стороны обвинения безоговорочно убедили суд в его виновности.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Как рассказывал следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, между мужчиной и женщиной возник конфликт, после чего злоумышленник задушил ее.

«42-летний иностранец после совершения тяжкого преступления решил поджечь квартиру, чем пытался скрыть следы правонарушения.

Поскольку данное жилье он арендовал, поэтому нанес владелице квартиры материальный ущерб на сумму более 200 тысяч гривен», — рассказывал Журба.

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