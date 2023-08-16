Пока нет свидетельств того, что силы оккупантов, которые дислоцируются в Беларуси, прежде всего вагнеровцы, собираются осуществить новое наступление на Киев, но гипотетически такая угроза существует.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Мы не можем отминусовать, просто снять со счетов "Вагнера" и перестать отслеживать ситуацию вокруг этой частной военной компании, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, даже если они все вместе соберутся, даже если они найдут там где-то танки, боевые бронированные машины, артиллерию, чего у них на сегодняшний день нет, то 4000 — ну это бригада, она ничего не решает в тех масштабах, которые там необходимы для того, чтобы прорывать нашу линию обороны на севере нашей страны", — заявил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что северную границу Украины постоянно совершенствуют и наращивают мощную линию обороны.

"Да, там есть свои особенности, что там особо не развернешься в сторону противника, потому что граница ограничивает нас, но, тем не менее, укрепрайоны там создаются серьезные. Так что за вагнеровцами надо просто следить, тем более, что там вокруг них сейчас идут скандалы один за другим", — подчеркнул Олег Жданов и добавил, что новый поход на Киев это так же, как пустые угрозы "вагнеровцев" пойти на Варшаву.

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