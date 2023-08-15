Теперь украинская артиллерия может продвигаться в направлении важного населенного пункта.

Недавно в сети появилась информация о том, что ВСУ успешно вытолкнули оккупантов из населенного пункта Урожайное. По информации, представленной в сети, в этой операции были задействованы кассетные боеприпасы. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Это дало украинским военным значительное преимущество, и эффект от силы этих боеприпасов стал ощутимым для российских сил, которые оказались лишены укрытия даже в ранее разрушенных ими же территориях.

Теперь украинская артиллерия может продвигаться в направлении следующего населенного пункта – Заветного Желания. Далее по маршруту следует населенный пункт Старомлиновка, где расположена ключевая линия обороны российских войск.

«Район Урожайного – это середина пути по прорыву основной линии в районе Старомлыновки. А после Заветного Желания начнется масштабный заход на прорыв оставшейся линии обороны. Дальнейшие действия зависят от Главкома» - делится эксперт.

Также эксперт выразился о планах на будущее:

"Нашим силам необходимо Крымский мост, основную магистраль перебить, вывести из строя. Придется также далее ждать, когда части войск отработают в районе Орехово в сторону Токмака и в районе Старомлыновки в сторонму Мариуполя. Лучше начинать дальнейшее форсирование, когда все эти темы будут проработаны".

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