Недавно в сети появилась информация о том, что ВСУ успешно вытолкнули оккупантов из населенного пункта Урожайное. По информации, представленной в сети, в этой операции были задействованы кассетные боеприпасы. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.
Это дало украинским военным значительное преимущество, и эффект от силы этих боеприпасов стал ощутимым для российских сил, которые оказались лишены укрытия даже в ранее разрушенных ими же территориях.
Теперь украинская артиллерия может продвигаться в направлении следующего населенного пункта – Заветного Желания. Далее по маршруту следует населенный пункт Старомлиновка, где расположена ключевая линия обороны российских войск.
«Район Урожайного – это середина пути по прорыву основной линии в районе Старомлыновки. А после Заветного Желания начнется масштабный заход на прорыв оставшейся линии обороны. Дальнейшие действия зависят от Главкома» - делится эксперт.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Некому будет оборонять": появились важные новости из района Бахмута, продвижение ВСУ остановилось
Угроза наступления оккупантов на Харьков: украинцам рассказали, насколько это реально
Новый ракетный удар по Украине стал "особенным": эксперт указал на отличия
Обрезали движение: оккупанты загоняют ВСУ в тупик под Бахмутом, что происходит на передовой
Также эксперт выразился о планах на будущее:
"Нашим силам необходимо Крымский мост, основную магистраль перебить, вывести из строя. Придется также далее ждать, когда части войск отработают в районе Орехово в сторону Токмака и в районе Старомлыновки в сторонму Мариуполя. Лучше начинать дальнейшее форсирование, когда все эти темы будут проработаны".
Последние новости Украины:
Напомним, Угроза наступления оккупантов на Харьков: украинцам рассказали, насколько это реально.
Как сообщала Politeka, Точка надлома: оккупанты укрепляют Перекопский перешеек, эксперт обратил внимание на важную деталь.
Также Politeka писала, что Новый ракетный удар по Украине стал "особенным": эксперт указал на отличия.