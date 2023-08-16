Поселок Урожайное находится под контролем украинских защитников, пишет Politeka.net.

Об этом заявили в Министерстве обороны.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», - заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Урожайное – это очень важный населенный пункт на левом фланге наступательной группировки, которая направляется на Заветное желание и Старомлиновку.

«Фактически нельзя было продвигаться дальше, не освобождая фланг», - объяснял руководитель программ программы Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

По его словам, дальше также будет нелегко прорывать оборонные позиции россиян, потому что и вторая, и третья линия обороны достаточно мощные.

В свою очередь, полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркивал, что Урожайное – ключ к северо-восточной части Времевского выступления.

Оно имеет стратегическое значение и открывает путь к Азовскому морю.

"Когда россияне отойдут из Урожайного, это освободит нам дорогу к Заветному Желанию, Старомлиновке. Урожайное нас сдерживало, поскольку присутствие там российских войск угрожало левому флангу украинской армии", – объяснял Свитан.