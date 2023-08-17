Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники закрепляются на рубежах в районе Урожайного, а наступательные действия продолжаются.

Израильский офицер, военный эксперт, историк Игаль Левин в интервью Politeka Online рассказал, какая следующая цель открывается для ВСУ после освобождения Урожайного.

"Населенные пункты небольшие, да, но в некоторых из них до полномасшабного вторжения жило где-то 1000, где-то 2000 человек. То есть это были настоящие живые, это не полумёртвые села на пару десятков последних доживающих свой день там, не какие-то хутора. Это были полноценные населённые пункты", — заявил эксперт.

Теперь, когда враг бежал из Урожайного, и это объективно зафиксировано, Вооруженные силы Украины могут двигаться на Старомлыновку.

"После этого там идет населенный пункт Старомлыновка, где до полномасштабного вторжения было больше двух тысяч населения. Это их главный такой сейчас опорный пункт фактически, после этого там поля, степь и начинается их линия суровикина так называемая. Видимо, в ближайшие дни начнутся продвижения украинских сил в сторону Старомлыновки плюс по флангам. С потерей Старомлыновки у них на флангах тяжелая ситуация образуется, придется отступить. Украина продолжает методично двигаться вперед неостановимо, а россия отступает", — добавил Игаль Левин.

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Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.

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Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась.