Сегодня утром на карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза.

Что происходит происходит объяснили в Николаевской ОГА, пишет Politeka.net.

Как выяснилось, речь идет об учениях на территории общин.

«В течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.

В ходе учений планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов», - говорится в сообщении.

Также предупреждается, что при отработке возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района.

«Все мероприятия носят УЧЕБНЫЙ характер!», - подчеркивают в ОГА.

Напомним, ранее в ГУР МО отреагировали на очередной вброс о якобы готовности к подрыву россией ЗАЭС.

«Если каждый раз комментировать все, что пишется на российских анонимных Telegram-каналах, то ни какого времени не хватит. Это этого не стоит», – заявил представитель разведки Андрей Юсов.

В Главном управлении разведки Минобороны заверили, что угрозы провокаций на Запорожской АЭС пока нет

«Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему ГУР, Президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит», – сообщили в ведомстве.

Добавим, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС на данный момент стабилен. Об этом сообщает "Энергоатом" .

По состоянию на 08:00 17 августа фиксируется незначительное понижение уровня воды в ставке-охладителе. В настоящее время он составляет 16,17 м.

Уровень воды в «горячем» канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, – 17,10 м. В «холодном» канале УТЭС уровень воды достигает отметки 10,80 м.

«Заметим, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь рашисты его уничтожили», - подчеркнули в «Энергоатоме».

Также «Энергоатом» напомнил, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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