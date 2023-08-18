Две попытки наступать на данных направлениях уже были, у противника они провалились, однако впереди ситуация не будет проще.

Заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый недавно сообщил о визите главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в части и подразделения на восточном фланге фронта.

Он посетил все ключевые бригады на Лимано-Купянском направлении. О важности данного направления и о дальнейших действиях ВСУ высказался военный эксперт Олег Жданов.

«Данное направление и так было на постоянном контроле главкома. Было принято решение усилить на этих точках наши войска. Для создания более плотной эшелонированной обороны. Отданы соответствующие приказы и распоряжения для того, чтобы не допустить продвижение врага вглубь нашей территории.

Будем надеяться, что Купянское и Лиманское направление еще сыграет свою роль. Оно станет еще горячим направлением. Две попытки наступать на Лиманском и Купянском направлении уже были, у противника они провалились. Сейчас они перегруппировываются и готовятся снова. Возможны новые попытки прорыва с их стороны» - делится эксперт относительно ситуации на передовой.

Также эксперт подметил, пока нет свидетельств того, что силы оккупантов, которые дислоцируются в Беларуси, прежде всего вагнеровцы, собираются осуществить новое наступление на Киев, но гипотетически такая угроза существует.

"Мы не можем отминусовать, просто снять со счетов "Вагнера" и перестать отслеживать ситуацию вокруг этой частной военной компании, с одной стороны" - делится эксперт.

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