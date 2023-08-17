Оккупанты планируют продвинуться на данном направлении, чтобы спастись от провала на Запорожском участке фронта.

Наступление со стороны оккупантов в направлении Купянска значительно ослабло. Тем не менее, враг переформировывает свои силы и может снова предпринять попытку начать масштабное наступление на Купянск. Полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте.

В данный момент ВСУ используют не основные резервы, предназначенные для возможного прорыва на юге, а другие вооруженные силы для укрепления обороны.

«На Купянске самое узкое место для продвижения, скорее всего, по мнению врага, это их золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта. В частности, это может спасти их от провала и на Запорожском участке фронта.

Мы же выдвинули на Купянское направление дополнительные силы, однако не задействовали при этом важных и основных резервов» - поделился эксперт.

Эксперт также напомнил, главком Валерий Залужный все ключевые бригады на Лимано-Купянском направлении.

Данное направление и так было на постоянном контроле главкома. Было принято решение усилить на этих точках наши войска. Для создания более плотной эшелонированной обороны. Отданы соответствующие приказы и распоряжения для того, чтобы не допустить продвижение врага вглубь нашей территории.

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