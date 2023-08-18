ВСУ начали активную подготовку к зачистке россиян на первой линии обороны после успешного прорыва. Детальнее рассказал о ситуации на передовой полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.
«Оптимальнее двигаться восточнее Токмака, исходя с имеющейся линии обороны. Однако все зависит от замысла главкома, в данный момент дополнительные силы заводятся в район Работино, это уже идет основная подготовка к прорыву основной линии фронта и использованию стратегических резервов. Скорость развития военных событий увеличилась.
Динамика развития событий по направлениям возросла, это касается и района Орехово-Работино на Токмак, и районе Времьевского выступа с выходом на Заветное Желание, на Старомлыновку из основной линии обороны. Наш Генштаб подтвердил информацию уже после начала операций» - поделился эксперт.
Он подметил, что информация подтвердилась только после того, как ВСУ зашли в еще один населенный пункт, чтобы начать «безвозвратные движения вперед» на данных участках фронта.
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По словам эксперта, также противник собрал на Купянском направлении уже более 100 тысяч личного состава.
"Вот одна из точек приложения силы – это направление именно Купянск Узловой, они будут рваться туда, именно к этой ж/д-станции. Она нужна им для того, чтобы перебрасывать достаточное количество военной амуниции дальше".
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