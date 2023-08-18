Динамика развития событий по направлениям возросла, это касается и района Орехово-Работино на Токмак и других направлений.

ВСУ начали активную подготовку к зачистке россиян на первой линии обороны после успешного прорыва. Детальнее рассказал о ситуации на передовой полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

«Оптимальнее двигаться восточнее Токмака, исходя с имеющейся линии обороны. Однако все зависит от замысла главкома, в данный момент дополнительные силы заводятся в район Работино, это уже идет основная подготовка к прорыву основной линии фронта и использованию стратегических резервов. Скорость развития военных событий увеличилась.

Динамика развития событий по направлениям возросла, это касается и района Орехово-Работино на Токмак, и районе Времьевского выступа с выходом на Заветное Желание, на Старомлыновку из основной линии обороны. Наш Генштаб подтвердил информацию уже после начала операций» - поделился эксперт.

Он подметил, что информация подтвердилась только после того, как ВСУ зашли в еще один населенный пункт, чтобы начать «безвозвратные движения вперед» на данных участках фронта.

По словам эксперта, также противник собрал на Купянском направлении уже более 100 тысяч личного состава.

"Вот одна из точек приложения силы – это направление именно Купянск Узловой, они будут рваться туда, именно к этой ж/д-станции. Она нужна им для того, чтобы перебрасывать достаточное количество военной амуниции дальше".

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