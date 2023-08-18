Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, мог ли мятеж пригожина быть на самом деле спецоперацией, которую согласовал путин, и зачем тогда это самому пригожину.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«А зачем это путину? Так публично быть униженным в глазах всей мировой общественности? Зачем путину проявление слабости, когда он свалил из москвы во время этого марша? Я не верю в то, что это договоренность», - рассуждает Дмитрий Гудков.

Что касается выявления неверных генералов и массовых задержаний, то, утверждает он, для этого не нужно сбивать самолеты, вертолеты, захватывать два региона и идти маршем на москву. По словам политика, это можно было сделать по-другому: поставить прослушку, выявить таких генералов и тихо от них избавиться. Вместо этого, констатирует он, здесь был фантастический ущерб для режима, они бы не пошли на такое.

«Более того, если пригожин так уж нужен, то зачем его ослаблять? Он ослаблен, он лишился 70% своего силового потенциала. И я думаю, что его не уничтожили только по одной причине – он слишком много знает либо реально имеет доступ к каким-то схемам, путинским деньгам за рубежом, может быть, в Африке», - объясняет Дмитрий Гудков.

Поэтому, утверждает политик, пригожина оставили только пока, но придет время, о нем забудут, тогда у него начнутся серьезные проблемы, потому что путин этого не простит. К тому же, добавляет гость программы, путин так и действует, это его обычная многоходовочка: сначала мы о чем-то договоримся, а потом добьем, когда он будет слабым.

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