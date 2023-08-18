В Киеве было совершено покушение на убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев.

Заказчиками якобы стали "схемчики, потерявшие бизнес и перешедшие границу".

«Да, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики – схемщики, потерявшие «бизнес» и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска», – сообщил Гетманцев.

По его словам, исполнители покушения задержаны и дают показания о заказчиках.

Гетманцев также обнародовал кадры задержания. Судя по фото, нападавшие, в частности, были вооружены битами.

Евгений Сокур

Отметим, ранее Евгений Сокур был помощником Гетманцева. его назначение на должность заместителя главы Государственной налоговой службы Украины вызвало громкий скандал.

Журналисты, в частности, обратили внимание, что на официальном сайте налоговой нет ни биографии, ни какой-либо другой информации о Евгении Сокуре. Он пришел в налоговую в 29 лет и сразу занял руководящую должность, при том, что до этого не проработал там ни дня.

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