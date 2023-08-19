После проведенной операции, мы получим возможность выхода на первую линию обороны врага, с дальнейшим ее прорывом.

Вражеские силы проявили активность на Бердянском направлении, где они подтягивают свои резервы и возводят новые укрепленные сооружения в районе Заветного Желания. Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба, раскрыл детали о текущей обстановке на передовых направлениях

Оккупанты уже начали строить линию обороны, хотя ранее там не существовало значительных укреплений. В это же время на Запорожском направлении Вооруженные Силы Украины выбрали тактику обхода населенного пункта Работино, не приступая к его прямому штурму, однако закрывая там оккупантов.

Такой вариант не исключается, ведь здесь наша главная задача - поход на Старомлыновку. Ведь тогда мы получим возможность выхода на первую линию обороны врага, с дальнейшим ее прорывом.

"Противник усилил атаки в направлении Боровой на Сватовском фронте. Целью этих атак, возможно, является попытка разделить украинские вооруженные силы пополам и достичь Оскольского водохранилища. А вот в направлении Бахмута ражеские силы подвели резервы к населенному пункту Клещеевка и предпринимают попытки контратаковать" - делится эксперт.

Эксперт также подметил, на Купянске самое узкое место для продвижения, скорее всего, по мнению врага, это их золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта. В частности, это может спасти их от провала и на Запорожском участке фронта.

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