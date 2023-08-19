Вражеские силы проявили активность на Бердянском направлении, где они подтягивают свои резервы и возводят новые укрепленные сооружения в районе Заветного Желания. Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба, раскрыл детали о текущей обстановке на передовых направлениях
Оккупанты уже начали строить линию обороны, хотя ранее там не существовало значительных укреплений. В это же время на Запорожском направлении Вооруженные Силы Украины выбрали тактику обхода населенного пункта Работино, не приступая к его прямому штурму, однако закрывая там оккупантов.
Такой вариант не исключается, ведь здесь наша главная задача - поход на Старомлыновку. Ведь тогда мы получим возможность выхода на первую линию обороны врага, с дальнейшим ее прорывом.
"Противник усилил атаки в направлении Боровой на Сватовском фронте. Целью этих атак, возможно, является попытка разделить украинские вооруженные силы пополам и достичь Оскольского водохранилища. А вот в направлении Бахмута ражеские силы подвели резервы к населенному пункту Клещеевка и предпринимают попытки контратаковать" - делится эксперт.
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Эксперт также подметил, на Купянске самое узкое место для продвижения, скорее всего, по мнению врага, это их золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта. В частности, это может спасти их от провала и на Запорожском участке фронта.
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