В конце августа должна состояться встреча президента Турции Эрдогана и российского диктатора Путина. Темой этой встречи станет зерновая сделка, из которой россия вышла. У Эрдогана есть аргументы, чтобы вернуть РФ в это соглашение.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, Эрдоган может убедить Путина вернуться в зерновую сделку, потому что выход из нее вредит не только Украине и другим странам, но и самой России.

"Я думаю что они подпишут, ну как бы он согласится на возвращение, согласится вернуться. Очень много моментов негативных в первую очередь для России. Россия думала, что она поставит Украину на колени. Но я давно говорил, что Украина работает над альтернативными путями, в первую очередь через Румынию через порт Констанца, через Дунай, есть пути железнодорожные через Болгарию, есть пути. Они не такие быстрые и не такие дешевые как морской путь из Одессы в мировой океан, но они есть", - говорит Виктор Ягун.

По его словам, учитывая то, что Украина, несмотря на войну, получила значительное количество зерна и масличных, это так же задает вопрос.

"Эрдоган имеет чем давить на Путина. Я думаю, что он найдет аргументы. И Путин там не знаю, может договориться о каких-то там условиях", - считает эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата.

Как сообщала Politeka, Новая волна вражеских атак: от обстрелов вспыхнули пожары, под ударом дома, детсад и церковь.

Также Politeka писала, что Успешное наступление ВСУ на еще одном направлении, появились хорошие новости: "Уже вышли к первым...".