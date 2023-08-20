В конце августа должна состояться встреча президента Турции Эрдогана и российского диктатора Путина. Темой этой встречи станет зерновая сделка, из которой россия вышла. У Эрдогана есть аргументы, чтобы вернуть РФ в это соглашение.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.
По его словам, Эрдоган может убедить Путина вернуться в зерновую сделку, потому что выход из нее вредит не только Украине и другим странам, но и самой России.
"Я думаю что они подпишут, ну как бы он согласится на возвращение, согласится вернуться. Очень много моментов негативных в первую очередь для России. Россия думала, что она поставит Украину на колени. Но я давно говорил, что Украина работает над альтернативными путями, в первую очередь через Румынию через порт Констанца, через Дунай, есть пути железнодорожные через Болгарию, есть пути. Они не такие быстрые и не такие дешевые как морской путь из Одессы в мировой океан, но они есть", - говорит Виктор Ягун.
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По его словам, учитывая то, что Украина, несмотря на войну, получила значительное количество зерна и масличных, это так же задает вопрос.
"Эрдоган имеет чем давить на Путина. Я думаю, что он найдет аргументы. И Путин там не знаю, может договориться о каких-то там условиях", - считает эксперт.
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