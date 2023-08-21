На текущий момент активное военное противостояние достигло своей наивысшей интенсивности на Луганском направлении, включающем часть Харьковской области. Основным участком является территория вблизи города Купянска. Детальнее об обстановке на передовой и продвижении ВСУ рассказал в интервью Роман Свитан.

Он напомнил, на данном участке фронта из-за небольшого росстояния (всего 50 км) до российской границы, вражеские силы могут оперативно обеспечивать поставки военной амуниции из рф.

"По всему протяжению Луганского фронта, от Купянска до Кременной, наблюдается активная попытка оккупантов продвигаться вперед. Тем не менее, успехи в этом направлении ограничиваются, ВСУ их сдерживают" - делится эксперт.

Он подметил, украинские оперативные резервы, которые ранее были сконцентрированы на Донецком направлении, были переброшены на Луганское направление с целью стабилизации ситуации и противостояния российским действиям. После военные должны будут вернуться обратно на Донецкое направление.

Эксперт снова подчеркнул, задача украинских защитников сейчас заключается не только в освобождении территорий, но и в дезактивации российской армии, а также в привлечении как можно большего числа оккупантов в ситуацию, где их можно будет контролировать.

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