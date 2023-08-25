Популярный певец и продюсер Потап представил новую песню после скандала и удивил украинцев.

Украинский рэпер и продюсер Потап представил новую песню "Ренесанс", которая заметно отличалась от его предыдущей манеры исполнения и стиля в целом. Ранее Потапа сильно критиковали из-за скандальной песни о волонтерах, которую артисту припоминали при малейшем скандале или упоминании в сети.

В этот же раз Потап задел украинцев болезненной темой, касающейся украинских детей. Потам заявил, что в новой композиции он рассказал две истории. Одна – о молодом солдате, погибшем в Херсонской области, и вторая – о маленькой девочке, которая погибла при бомбардировке.

Потап заявил, сейчас живет поколение, которое сражается за Украину, за ее право на жизнь и существование. А за этим будет следовать поколение Ренессанс – дети, пережившие войну. Эти дети будут стремиться стать настоящими украинцами и построить сильное и процветающее государство.

Под видео Потапа сразу же высказали свое мнение украинцы, комментируя услышанное:

«Мурашки по коже, Потап это сильно. Красавчик; Отличная работа! Спасибо , Потап!; Невероятная работа; очень глубоко, это однозначно заслуживает внимания; хитро, за живое задел о детях;

Отличная работа! Спасибо, Потап!; Творческие люди по-разному приходят в себя от этого ужаса. А некоторые не могут...; Расплакалась во время прослушивания, невероятная работа; видите, можете создать нормальное, когда хотите; научились на своих ошибках» - написали под видео Потапа.

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Коля Серга рассказал о поведении Потапа во время войны.

Также сообщалось, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Юрием Горбуновым.

Кроме того, Politeka.net писала, что Каменских рассказала о скандальной ошибке Потапа.