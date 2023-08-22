Этой ночью враг снова атаковал Запорожье, уже известно о последствиях и есть ли пострадавшие.

О ночной атаке на Запорожье сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет Politeka.net.

«В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома», - рассказал Куртев.

Среди людей, к счастью, пострадавших нет.

"Все соответствующие службы уже работают. На месте развернута палатка городского совета. Коммунальщики «Запорожремсервиса» начали закрывать окна и параллельно с этим ведут регистрацию количества поврежденных окон", – также сообщил Куртев.

Добавим, что ранним утром во время воздушной тревоги взрыв также прогремел в Кривом Роге. Его подтвердил мэр города.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал Александр Вилкул в своем телеграмм-канале.

Местные жители сообщают, что есть задымление. В некоторых районах города исчез свет и вода.

Также остановился скоростной трамвай, а в центральной части города – троллейбусы.

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