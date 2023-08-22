О ночной атаке на Запорожье сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет Politeka.net.
«В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома», - рассказал Куртев.
Среди людей, к счастью, пострадавших нет.
"Все соответствующие службы уже работают. На месте развернута палатка городского совета. Коммунальщики «Запорожремсервиса» начали закрывать окна и параллельно с этим ведут регистрацию количества поврежденных окон", – также сообщил Куртев.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Это будет цель номер один": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны РФ
Много пострадавших: россияне накрыли огнем центр Купянска, но на этом не остановились
Раздавило автомобилем: ужасное ДТП произошло на Днепропетровщине
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Добавим, что ранним утром во время воздушной тревоги взрыв также прогремел в Кривом Роге. Его подтвердил мэр города.
«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал Александр Вилкул в своем телеграмм-канале.
Местные жители сообщают, что есть задымление. В некоторых районах города исчез свет и вода.
Также остановился скоростной трамвай, а в центральной части города – троллейбусы.
Последние новости Украины:
"Качели" на фронте - оккупанты застряли под Бахмутом.
Также сообщалось, что на фронте заметили тревожные изменения.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ пришлось перебросить силы на горячее направление.