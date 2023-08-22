За последние 24 часа отмечаются благоприятные изменения в ходе нескольких направлений наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Особенно заметен прогресс в продвижении наших войск в районах Работино, Старомайорска и Андреевки. Об этом детальнее сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в отставке и опытный летчик-инструктор Роман Свитан.
Главной целью ВСУ является не входить в жилые населенные пункты, а наносить поражения российским силам. Географический контекст успехов ВСУ около Работино и Малой Токмачки уже известен, информация сразу появилась в сети.
Важным событием стало освобождение населенного пункта Урожайное ВСУ. Также возобновилось продвижение в районе города Бахмут.
"Российские силы продолжают удерживать огневой контроль над Работино. В то время как россияне покинули этот населенный пункт, они по-прежнему поддерживают его огневым обстрелом. ВСУ взяли под контроль ту часть Работино, которая необходима для успешного выполнения военных миссий" - добавил эксперт.
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Он также добавил, общий подход ВСУ заключается в избегании захвата жилых населенных пунктов, так как основное внимание уделяется нейтрализации российских вооруженных сил. При этом на восток от Токмака войска ВСУ также продвигаются.
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