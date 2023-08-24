Российские авиабазы недавно столкнулись с инцидентом, в результате которого был нанесен "хлопок". В результате этого инцидента 5 вражеских самолетов были выведены из строя. Это серьезно ограничит способность россиян в восстановлении своей дальней стратегической авиации. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации.
Этот инцидент создал значительные проблемы для вражеских сил, ограничив их возможность восстановления авиапарка. Эксперт отметил, что российские военные смогут, разве что, "залатать" оставшиеся у них самолеты. Производство новых воздушных судов, таких как Ту-23М3, которые были выведены из строя, врагу недоступно.
"Им отребуется значительное усилие и время, чтобы обеспечить защиту всех своих аэродромов, в том числе и с помощью установок ЗРК. Этот процесс достаточно сложен и неудобен для них из-за обширности фронта, который они контролируют" - заявил эксперт, рассказывая о слабости россиян.
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Также ранее он рассказал, помимо самых истребителей, которые нам предоставят в будущем, для нас ключевое значение имеют также полноценные системы управления, передачи данных и сопровождения. Присутствие этих компонентов перевернет всю картину.
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