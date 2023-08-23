В Тверской области России упал потерпел крушение самолет. По предварительной информации, это бизнес-самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.
Росгвардия сообщила, что в разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров на борту значился и сам Пригожин. Ероме того, российские СМИ сообщают, что на борту самолета вместе с Пригожиным, вероятно, был также руководитель "вагнеровцев" Дмитрий Уткин, имеющий позывной "Вагнер".
Тем временем, российские спасатели сообщили, что в результате падения самолета погибли все 10 людей, которые пребывали на борту.
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Кроме того, появилась информация, что этот самолет был случайно сбит российской системой противовоздушной обороны. Перед крушением самолёта в Тверской области местные жители слышали два громких хлопка. После у самолета отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.
В последний раз на радарах Embraer с бортовым номером RA-02795 появлялся сегодня в 15:11. Самолет совершал рейс Москва – Санкт-Петербург.
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