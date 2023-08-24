Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предрек новые затруднения для российских граждан в аннексированном Крыму. Он намекнул, что "в ближайшие дни" станут видны существенные перемены. Детальнее об этом рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный инструктор-летчик Роман Свитан.

ВСУ, фронт, поле боя, война

Сейчас, по словам эксперта, российские граждане, оставшиеся на аннексированной территории Крыма, испытывают серьезные опасения относительно возможного наличия большого числа надводных беспилотников. Эти устройства имеют потенциал проникнуть и нанести ущерб столь важному объекту, как Крымский мост, даже повредив его структуру.

"Если российские гражданские авиалинии решат направиться в сторону Армянска, это может привести к остановке военных перелетов. Вот в чем сейчас кроется основная тревога россиян. Они приложат все усилия и ресурсы, чтобы предотвратить какие-либо повреждения моста", - подчеркнул аналитик.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

Оккупанты цинично ударили по супермаркету: потолок и стены посыпались на людей

"Два хлопка громких": что нашли на месте крушения самолета Пригожина и о чем говорят очевидцы

Отомстил: в деле о расстреле супругов появилось продолжение

Оккупанты жестоко ударили по людям: дома разлетелись на щепки, есть жертвы
Показать еще

Эксперт ранее рассказал, российские авиабазы недавно столкнулись с инцидентом, в результате которого был нанесен "хлопок".

В результате этого инцидента 5 вражеских самолетов были выведены из строя. Это серьезно ограничит способность россиян в восстановлении своей дальней стратегической авиации.

Последние новости Украины:

Напомним, Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата.

Как сообщала Politeka, Новая волна вражеских атак: от обстрелов вспыхнули пожары, под ударом дома, детсад и церковь.

Также Politeka писала, что Успешное наступление ВСУ на еще одном направлении, появились хорошие новости: "Уже вышли к первым...".