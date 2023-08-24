Подобная ситуация может создать реальную угрозу для военных сил рф, размещенных в Крыму, а также повлиять на гражданский поток.

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предрек новые затруднения для российских граждан в аннексированном Крыму. Он намекнул, что "в ближайшие дни" станут видны существенные перемены. Детальнее об этом рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный инструктор-летчик Роман Свитан.

Сейчас, по словам эксперта, российские граждане, оставшиеся на аннексированной территории Крыма, испытывают серьезные опасения относительно возможного наличия большого числа надводных беспилотников. Эти устройства имеют потенциал проникнуть и нанести ущерб столь важному объекту, как Крымский мост, даже повредив его структуру.

"Если российские гражданские авиалинии решат направиться в сторону Армянска, это может привести к остановке военных перелетов. Вот в чем сейчас кроется основная тревога россиян. Они приложат все усилия и ресурсы, чтобы предотвратить какие-либо повреждения моста", - подчеркнул аналитик.

Эксперт ранее рассказал, российские авиабазы недавно столкнулись с инцидентом, в результате которого был нанесен "хлопок".

В результате этого инцидента 5 вражеских самолетов были выведены из строя. Это серьезно ограничит способность россиян в восстановлении своей дальней стратегической авиации.

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