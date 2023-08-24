Данный пункт представляет собой важный военный центр, где размещаются несколько крупных складов, содержащих как боеприпасы, так и топливо.

Как недавно стало известно, украинские защитники установили флаг Украины в селе Работино. После заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что также украинские военные имели успех на направлении юго-восточнее Работино.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан напомнил, в 25 километрах от освобожденного населенного пунтка расположен второй опорный и важный населенный пункт.

Эксперт отмечает, что Токмак представляет собой важный военный центр, где размещаются несколько крупных складов, содержащих как боеприпасы, так и топливо.

"За последние несколько месяцев туда был переброшен огромный объем боеприпасов и топлива. Оставлять его без внимания как военный комплекс – рискованно. Если у нас есть подтвержденные координаты, то без сомнения будут предприниматься меры по его уничтожению", – поделился эксперт.

Он ранее подметил, россияне могут воспользоваться ситуацией, из-за которой ВСУ вынуждены будут остановить свое наступление. Погодные условия могут оказать как положительное, так и пагубное влияние на продвижение на фронте.

"Вот мы сейчас продвигаемся, именно в сухую погоду мы проходим тяжелые для мокрой погоды участки. Возможно выйти на приазовские степи в это время, где погода не сильно влияет. То есть, мы сможем двигаться за Токмаком, в сторону того же Мелитополя".

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