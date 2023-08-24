За три месяца мы «обточили» российские войска на Запорожском направлении, это движение имеет до сих пор положительную динамику

Украинские военные продолжают активные наступательные действия на направлениях в сторону Бахмута и Мелитополя, достигая местных положительных результатов. В то же время, оккупационные силы оказывают давление в регионах Луганска и Донецка. Детальнее о ситуации на фронте рассказал военный эксперт Роман Свитан.

«Мы прорвали первую линию обороны, теперь расширяем плацдарм и движемся и работаем по второй линии. Но это линия поддержки и там, можно сказать, сложно однозначно ответить, какая для них эта линия –вторая, третья или уже четвертая. Сейчас оккупанты пытаются перебросить с Донецкого направления на Запорожское определенное количество техники с живой силы, как раз для того, чтобы напитать и увеличить плотность войска на второй третий линии.

Сейчас у них это не удается, за три месяца мы «обточили» российские войска на Запорожском направлении, это движение имеет до сих пор положительную динамику. В направлении того же Орехово увеличилась активность, важно учитывать все детали, чтобы можно было стягивать артиллерию уже в направлении от Токмака» - делится эксперт.

Также ранее эксперт подметил, на Запорожском направлении российские оккупанты сталкиваются с определенными сложностями, связанными с проведением контрбатарейных операций. Артиллерийские возможности наших военных превосходят дальность огня вражеской артиллерии.

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