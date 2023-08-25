Многие российские военные в целом поддерживали бунтарские настроения и требования Пригожина и его "вагнеровцев". Среди российских военных уже звучали лозунги о том, чтобы развернуться в сторону Кремля и устроить разборки внутри, а не снаружи границ.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, главным требованием Пригожина перед попыткой мятежа было отстранение с должности главу минобороны Шойгу и его соратника – главу Генштаба РФ Герасимова. И эти требования в целом поддерживались, особенно среди низшего звена российских войск.

Теперь же, после того, как Пригожин погиб – то ли случайно, то ли намеренно – эти бунтарские настроения в российских войсках могут усилиться, к кому-то из них что-то начинает доходить.

"Ситуация остается такой, какая она есть. Внутреннее напряжение в войсках остается, они недовольны в своем подавляющем большинстве командованием в Москве. Как оно будет выливаться в какие-то действия? Ну, были там сообщения, что, мол, для чего нам эта война, давайте бросаем оружие и идем разбираться со своими, которые там сидят в Москве. Ну это единичные случаи, но это такой яркий факт о том, что до кое-кого доходит, что надо прекращать войну и разбираться во внутренних проблемах, не решать проблемы так называемой элиты где-то на внешней границе", - рассказал Виктор Ягун.

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