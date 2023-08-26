После смерти Пригожина – случайной или намеренной – ситуация в высшем военном руководстве РФ может измениться. Теперь ничего не мешает Путину убрать с должностей министра обороны Шойгу и главу генштаба Герасимова, которых в свое время унизил тот самый Пригожин.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

По его словам, до сих пор Путин не мог себе позволить отправить в отставку Шойгу и Герасимова, потому что тогда бы это выглядело, как отставка под давлением со стороны Пригожина.

"Теперь все, фактора Пригожина нет, Пригожин мертв. Поэтому вот буквально там через какое-то время, ну не завтра, но на следующей неделе уже можно этих ребят убирать, и ставить на их место кого-то, кто будет обладать большим авторитетом в войсках. Потому что после того, как Пригожин о них вытер ноги, конечно же, их авторитет в войсках минимальный", - говорит Аббас Галлямов.

Как отмечает политолог, военные, это не та среда, где уважают вот таких бегунков, которые скрываются от врага.

"Теперь отставка Герасимова и Шойгу становится более вероятной, теперь их отправить в отставку уже проще. Это нужно, потому что, повторюсь, нужно, чтобы войсками командовал кто-то более авторитетный, тот, кто не демонстрировал таких позорных качеств, как Шойгу и Герасимов", - говорит эксперт.

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