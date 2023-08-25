Количество производимых ракет может быть весьма внушительным, но следует понимать, что пусковые установки имеют ограниченный ресурс.

Поднятое Кириллом Будановым предупреждение о возможных негативных событиях в Крыму получило свое "развитие". Как известно, несколько дней назад руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины предрек новые проблемы для оккупантов.



Поэтому можно предположить, что уже тогда у нас были обнаружены разведывательные данные о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) оккупантов в Крыму. Детально об операции рассказал военных эксперт Роман Свитан.

Он считает, что сейчас особенно важно добиваться ликвидации пусковых систем.

"Количество производимых ракет может быть весьма внушительным, но следует понимать, что пусковые установки имеют ограниченный ресурс. Поэтому именно выведение из строя данных систем существенным образом уменьшит вероятность нашей территории подвергнуться вражеским обстрелам" - заключил эксперт, касательно недавно проведенной операции.

Как известно, ВСУ смогли ударить по новому поколению российских зенитно-ракетных комплексов в Крыму. На данный момент у них их относительно немного, поэтому это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов.

Ранее эксперт напомнил, российские граждане, оставшиеся на аннексированной территории Крыма, испытывают серьезные опасения относительно возможного наличия большого числа надводных беспилотников. Эти устройства имеют потенциал проникнуть и нанести ущерб столь важному объекту, как Крымский мост, даже повредив его структуру.

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