Судя по всему, это не создание новой армии, а скорее процесс адаптации уже существующих структур, заключил военный эксперт.

В условиях ухудшения военной обстановки, оккупанты принимают шаги по расширению своих военных структур. Одной из вероятных новых формирований является 18-я армия общевойскового типа. Такие заявления представили от Министерства обороны Великобритании, которое сослалось на данные своих спецслужб.

Военный эксперт Роман Свитан решил рассказать более детально о попытках оккупантов усилить свою армию.

"Создание армии - это сложный и долгосрочный процесс, который требует нескольких недель или месяцев, а скорее лет. Это огромный объем работы, требующий больших финансовых вложений, а также тщательной подготовки.

Судя по всему, это не создание новой армии, а скорее процесс адаптации уже существующих структур. Возможно, стараясь лучше управлять ситуацией, они планируют включить херсонскую и запорожскую группировки в структуру под Крымом" - заключил эксперт.

"Это подразумевает, что в случае дальнейшего продвижения, особенно в районе побережья Азовского моря, российские вооруженные силы будут вынуждены покинуть направления в Запорожье и Херсоне, вернувшись в Крым" - также заявил эксперт.

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