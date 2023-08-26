В условиях ухудшения военной обстановки, оккупанты принимают шаги по расширению своих военных структур. Одной из вероятных новых формирований является 18-я армия общевойскового типа. Такие заявления представили от Министерства обороны Великобритании, которое сослалось на данные своих спецслужб.
Военный эксперт Роман Свитан решил рассказать более детально о попытках оккупантов усилить свою армию.
"Создание армии - это сложный и долгосрочный процесс, который требует нескольких недель или месяцев, а скорее лет. Это огромный объем работы, требующий больших финансовых вложений, а также тщательной подготовки.
Судя по всему, это не создание новой армии, а скорее процесс адаптации уже существующих структур. Возможно, стараясь лучше управлять ситуацией, они планируют включить херсонскую и запорожскую группировки в структуру под Крымом" - заключил эксперт.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Как у цыганского барона": кадры изнутри самолета Пригожина перед взрывом слили в Сеть
Поезд сошел с путей, "Укрзализныця" срочно меняет маршруты: подробности ЧП
Страшные пожары вспыхнули после новых авиаударов и обстрелов: от домов ничего не осталось
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
"Это подразумевает, что в случае дальнейшего продвижения, особенно в районе побережья Азовского моря, российские вооруженные силы будут вынуждены покинуть направления в Запорожье и Херсоне, вернувшись в Крым" - также заявил эксперт.
Последние новости Украины:
Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.
Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.
Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.