Генштаб не планирует перебрасывать больше войск в сухопутный коридор с Крымом, даже ради его перерезания. Такие действия могут быть опасными, так как укрепление одних участков фронта может ослабить оборону на других, что враг может использовать в свою пользу. Об этом высказался военный эксперт

Ракетный удар, атака, ПВО, ВСУ, скриншот: YouTube

Он подчеркнул, что невозможно сосредотачивать основные силы на одном фронтальном участке, оставляя остальной фронт уязвимым. Российских военнослужащих на территории Украины насчитывается около 400 тысяч, и переброска войск с одного направления на другое может быть использована противником.

"Российские войска создали большую группировку на рубеже Сватово-Кременная в Луганской области и пытаются атаковать украинские позиции. Снятие нескольких бригад с этого направления ослабит оборону" - рассказал эксперт, добавив, что такими действиями мы создаем угрозу прорыва российских войск на данных участках фронта.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Показать еще

Также он рассказал, Андреевка и Клещеевка находится в полуокружении. Сообщается о том, что наши войска ведут бои не только в окраинах этих населенных пунктов. Там два небольших таких опорника, которые находятся под перекрестным огнем. Несмотря на риски российское командование продолжает туда отправлять личный состав и пытается удержаться любой ценой.

Последние новости Украины:

Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.

Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.

Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.