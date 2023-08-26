Генштаб не планирует перебрасывать больше войск в сухопутный коридор с Крымом, даже ради его перерезания. Такие действия могут быть опасными, так как укрепление одних участков фронта может ослабить оборону на других, что враг может использовать в свою пользу. Об этом высказался военный эксперт

Он подчеркнул, что невозможно сосредотачивать основные силы на одном фронтальном участке, оставляя остальной фронт уязвимым. Российских военнослужащих на территории Украины насчитывается около 400 тысяч, и переброска войск с одного направления на другое может быть использована противником.

"Российские войска создали большую группировку на рубеже Сватово-Кременная в Луганской области и пытаются атаковать украинские позиции. Снятие нескольких бригад с этого направления ослабит оборону" - рассказал эксперт, добавив, что такими действиями мы создаем угрозу прорыва российских войск на данных участках фронта.

Также он рассказал, Андреевка и Клещеевка находится в полуокружении. Сообщается о том, что наши войска ведут бои не только в окраинах этих населенных пунктов. Там два небольших таких опорника, которые находятся под перекрестным огнем. Несмотря на риски российское командование продолжает туда отправлять личный состав и пытается удержаться любой ценой.

Последние новости Украины:

Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.

Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.

Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.