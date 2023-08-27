После ликвидации Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, судьба "вагнеров" оказывается на перекрестке. Вероятно, что её личный состав перейдет под эгиду российских вооруженных сил. О возможных рисках и опасениях рассказал военный эксперт Роман Свитан в интервью.
Эксперт подчеркнул, что Евгений Пригожин играл роль координатора, способного управлять этой террористической группировкой в различных целях.
По его предположению, сама "группировка вагнера" находилась под надзором высших российских элит. Однако они, вероятно, будут продолжать интересоваться добычей ресурсов из африканских регионов, и поэтому вероятно появится новый координатор, вокруг которого могут возникнуть новые "частные военные компании".
"Их задачи могут варьироваться от обеспечения безопасности и защиты до участия в геополитических маневрах, таких как контроль над ресурсами или смена режимов власти. Эти процессы будут продолжаться, пока существует финансовая поддержка" - заключил эксперт.
Также сообщалось, в условиях ухудшения военной обстановки, оккупанты принимают шаги по расширению своих военных структур. Одной из вероятных новых формирований является 18-я армия общевойскового типа.
"Судя по всему, это не создание новой армии, а скорее процесс адаптации уже существующих структур. Возможно, стараясь лучше управлять ситуацией, они планируют включить херсонскую и запорожскую группировки в структуру под Крымом" - заключил эксперт.
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