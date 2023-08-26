В субботу, 26 августа, российские оккупанты нанесли смертельный удар по кафе в Купянском районе Харьковской области.

Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем ​​находились местные жители. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, также есть раненый. Точная информация о пострадавших устанавливается.

На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.

Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что 25 августа около 23:00 военнослужащие рф обстреляли из артиллерии село Ольговка Бериславского района Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница. Повреждены частные дома.

Кроме того, вечером 25 августа рашисты в очередной раз обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Российские снаряды попали в частные домовладения. 59-летний хозяин одного из домов погиб. Также повреждены автомобили, линии электропередач, газопровод.

На Харьковщине за прошедшие сутки под огнем российских окупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Враг бил из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.

Последние новости Украины:

Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом.

Как сообщала Politeka, ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе после странного обстрела со стороны рф.