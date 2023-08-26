Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, также есть раненый. Точная информация о пострадавших устанавливается.
На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.
Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что 25 августа около 23:00 военнослужащие рф обстреляли из артиллерии село Ольговка Бериславского района Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница. Повреждены частные дома.
Кроме того, вечером 25 августа рашисты в очередной раз обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Российские снаряды попали в частные домовладения. 59-летний хозяин одного из домов погиб. Также повреждены автомобили, линии электропередач, газопровод.
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На Харьковщине за прошедшие сутки под огнем российских окупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Враг бил из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.
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