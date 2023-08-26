Перед битвой взглядов, состоявшейся накануне поединка с Даниэлем Дюбуа, запланированного на 26 августа, Александр Усик развернул флаг с надписью «Фортеця Бахмут. Соленая земля. Железные люди».

Как рассказали в пресс-службе МВД, свои подписи на этом флаге оставили воины 11-го пограничного отряда, а также других подразделений Сил обороны Украины, защищающих Бахмут.

Кроме того, недавно Александр Усик получил в подарок от защитников Бахмута уникальную икону.

Когда боксер приезжал к пограничникам Львовского отряда, бойцы решили необычным способом поблагодарить его за поддержку. По их просьбе художник Александр Клименко создал для Усика уникальную икону с изображением Божией Матери на досках из-под ящика от боеприпасов, которыми бойцы били по российским оккупантам на Бахмутском направлении.

Ранее украинский боксер Александр Усик в саркастической форме рассказал о планах по окончании спортивной карьеры, заявив, что будет баллотироваться в президенты.

"Далее пойду в крузервейт, снова стану абсолютным чемпионом, а затем завяжу и пойду баллотироваться в президенты", - заявил Александр Усик.

На кону в поединке Даниэлем Дюбуа стоят пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Александр Усик.

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