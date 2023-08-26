Пресс-служба Воздушных сил ВСУ официально подтвердила ужасную авиакатастрофу под Житомиром, в которой погибли три пилота.
Сообщается, что при выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов.
Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным JUICE. "Джус" служил лётчиком истребителя МиГ-29, оборонял украинское небо с первых дней полномасштабной войны и участвовал в воздушной обороне Киева.
Имена двух других пилотов пока не раскрываются.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Трагически оборвалась жизнь героя программы Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку": его забрала война
Разведка отработала на "ура": в Крыму прогремел мощный удар по системе ПВО оккупантов, детали
Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом
Страшные пожары вспыхнули после новых авиаударов и обстрелов: от домов ничего не осталось
Расследованием трагедии занимается ГБР. Эксперты должны изучить техническое состояние самолетов, соблюдение правил подготовки к полетам, провести тщательную диагностику черных ящиков.
Предварительно дело квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Знакомый "Джуса" Павел Поцелуев на своей странице в Фейсбуке рассказал, что пилот мечтал полетать на F-16.
"Только что понял, что не имел ни одного твоего фото - одни крепухи, навигаторы, чехлы и кабели. Потому что ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом", - написал Поцелуев.
Последние новости Украины:
Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом.
Как сообщала Politeka, ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе после странного обстрела со стороны рф.