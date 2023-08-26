25 августа в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ официально подтвердила ужасную авиакатастрофу под Житомиром, в которой погибли три пилота.

Сообщается, что при выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов.

Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным JUICE. "Джус" служил лётчиком истребителя МиГ-29, оборонял украинское небо с первых дней полномасштабной войны и участвовал в воздушной обороне Киева.

Имена двух других пилотов пока не раскрываются.

Расследованием трагедии занимается ГБР. Эксперты должны изучить техническое состояние самолетов, соблюдение правил подготовки к полетам, провести тщательную диагностику черных ящиков.

Предварительно дело квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Знакомый "Джуса" Павел Поцелуев на своей странице в Фейсбуке рассказал, что пилот мечтал полетать на F-16.

"Только что понял, что не имел ни одного твоего фото - одни крепухи, навигаторы, чехлы и кабели. Потому что ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом", - написал Поцелуев.



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