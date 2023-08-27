Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал, какая ситуация сейчас на разных направлениях.

По его словам, на Луганском и Донецком направлениях ВСУ сейчас в основном в режиме активной обороны. На Востоке мы связываем войска противника, чтобы он не мог их перебросить на Запорожье.

"Там наступать пока на данный момент стратегически неправильно, неграмотно, потому что освобождать Донбасс, отрезать Донбасс от россии нужно по левому берегу Северского Донца с выходом на Луганск, а дальше на Краснодон, ну и, в зависимости от планов, либо на Ростов, на Таганрог или на Новоазовск. Но для этого надо подготовиться, это следующий этап, скорее всего, весна следующего года", — заявил Роман Свитан.

Эксперт отметил, что на Запорожском фронте ВСУ продвигаются, хоть движение чуть уменьшилось за счет переброски оперативных резервов.

"Но стратегические резервы у нас еще не использованы, так как они будут вводиться уже в бой именно в прорывы. Ну а Залужный, понятно, видит развитие ситуации и уже сам принимает решение, в зависимости от сил и средств, которые есть, остались, и как он их распланирует.

Это может быть одномоментный не только удар, допустим, или движение в районе Орехово. Это сразу может быть по трем направлениям. В районе Орехово сейчас, наверное, больше мы завязли, чем в районе Времевского выступа, там надо сейчас поддавить, этот вопрос решается. А вот выход войск оптимального выполнять сразу по трем, ещё и форсировать Днепр на левый берег, чтобы растянуть российские войска по линии фронта", — добавил Роман Свитан.

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