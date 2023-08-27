Нашим войскам удалось продвинуться к югу от Работино. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого" рассказал, чего ждать от украинского наступления дальше.

"Сейчас, пожалуй, в следующих сводках мы будем слышать больше и больше названий населенных пунктов, как Вербовое, как Новопрокоповка, даже Сладкая Балка. Сладкая Балка фактически означает, что мы действительно прорвали линию обороны противника.

Но тут надо понимать, что враг действует отчаянно, он туда бросает все возможные и, возможно, невозможные, извините за тавтологию, резервы, для того чтобы остановить наше продвижение, осознавая, что в случае нашего выхода в Очеретоватом и Токмаке фактически можно будет говорить о прорыве линии обороны на всю оперативную глубину и выходе на оперативное пространство", — заявил эксперт.

По его словам, наша промежуточная цель — это Очеретоватое, где противник сосредоточил круговую оборону и серьезные ресурсы, и Токмак, и по ним мы уже работаем.

"То есть слова генерала Милли дополнительно подчеркивают то упорство боевых действий, которые идут, то есть он говорит, что это кровавые бои. Но тот темп продвижения, который мы сейчас с вами видим, это чрезвычайно сложный темп. С военной точки зрения это означает, что мы все-таки продвигаемся вперед, причем продвигаемся именно таким темпом, который означает, что мы можем совершить прорыв линии обороны", - добавил Сергей Грабский.

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