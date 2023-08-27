В случае выхода на Токмак ВСУ фактически получают выход на оперативное пространство, и нам открывается дорога как на Мелитополь, так и на Бердянск.

За второй линией обороны противника, к которой приближаются украинские войска, есть еще дополнительная линия обороны.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого" объяснил, что последняя линия обороны – это фактически уже резерв последней надежды, на ней сосредотачиваются войска, предназначенные для применения в качестве ликвидаторов прорывов.

"Поэтому плотность войск на том направлении не может быть чрезвычайно высокой, такой как на основной линии обороны. То есть то, с чем мы имеем дело, - это о чем сказал генерал Милли относительно того, что мы кроваво и постепенно продвигаемся. Именно так, уважаемые друзья, кроваво и постепенно, с серьезными потерями, но продвигаемся. Это наступление, по-другому быть не может.

Поэтому с прорывом этой линии обороны, на которой противник, пойдя ва-банк сосредоточил основную массу усилий, причем если посмотреть просто на банальный перечень этих частей, мы видим, что это они смогли собрать, так называемый комплект разнородных сил, то они и собрали: здесь и морская пехота, здесь и мотострелковые подразделения, здесь и подразделения ВДВ, как они их называют, здесь и так называемый "БАРС", и территориальные войска", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что все, что можно было бросить сейчас на это направление, россияне бросают, и плотность войск противника очень серьезная.

"Потому что они понимают, если они не удерживают эти позиции, особенно в районе Вербового, то прорыв в районе Очеретоватого становится просто наглядным и таким, что произойдет при любуй погоде", - добавил Сергей Грабский.

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