Появились подробности вражеских обстрелов Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей за прошедшие сутки.

В частности, российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского района.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, во вражеский огонь попали Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты.

По селу Подолы Куриловской общины Купянского района россияне нанесли смертельный удар. Оккупанты устроили обстрел из САУ 2С7 "Пион", попав одним из снарядов в здание кафе. На месте погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. 26-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью агрессор продолжил террор Никопольщины, обстреляв Марганец из тяжелой артиллерии.

Кроме того, враг ударил и по Славгородской общине Синельниковского района. В результате попадания на одном из агропредприятий вспыхнул пожар. Огонь уничтожил грузовик, также повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Пострадали два частных дома.

В ночь на 27 августа оккупанты совершили очередную ракетную атаку по Украине, выпустив крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений.

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