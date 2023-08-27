Передовым подразделениям ВСУ уже удалось, по крайней мере, на одном участке вклиниться на глубину до 1 км в первую позицию главного рубежа обороны противника. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, российское командование нервно отреагировало на продвижение ВСУ, попытавшись стянуть в район села Новопрокоповка, а также на фланговые участки этого района максимальное количество сил и средств.

"После освобождения передовыми подразделениями ВСУ с.Работино, очевидно, в боевых порядках противника по направлению на с.Копани, как говорится, "образовалась брешь"... Потому что, по сути, освободив село, ВСУ преодолели локальные укрепления противника, которые были как раз расположены между ним и с.Копани (банально обошли их с востока), оказавшись южнее них. И, соответственно, получили возможность развернуться своим правым флангом в западном направлении и начать наступление собственно на с.Копани", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что именно из-за этих обстоятельств оккупанты начали перемещение своих батальонов с Васильевского направления в район с.Копани и сейчас с их помощью спешно пытается организовать оборону между этим селом и уже освобожденным ВСУ с.Работино.

"И даже это сейчас не является основной угрозой для противника. Наиболее неприятные для него вещи происходят несколько восточнее - между с.Новопрокоповка и с.Вербовое... Где, по стечению обстоятельств, не только "оказались" первые позиции главного рубежа обороны противника, но и происходит основное продвижение передовых подразделений ВСУ в общем южном направлении...Которое противник, очевидно, пока не может остановить", — добавил военный обозреватель.

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