Сил и средств у противника для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Токмака, не так уж много. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Во-первых, эксперт отметил, что передовые подразделения ВСУ приблизились к с.Новопрокоповка максимально близко (буквально к первым домам села в его северной части, им осталось преодолеть одно поле). Во-вторых, ВСУ очень активно и настойчиво вытесняют подразделения 201-го мотострелкового полка противника с высот, расположенных северо-восточнее этого села.
Третья "головная боль" оккупантов на этом направлении — ситуация с селом Вербовое, точнее, тот факт, что до него ВСУ осталось уже меньше двух км. Константин Машовец объяснил, что выход передовых подразделений ВСУ к нему будет означать прорыв первой позиции главного рубежа обороны противника.
Четвертой серьезной проблемой для противника может стать направление Малая Токмачка – Новофедоровка, где ВСУ в последнее время также активизировались вдоль дороги Н-08. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, как враг воспользуется своими силами и средствами на этом направлении.
"И найдет ли российское командование в ближайшее время что-нибудь "существенное", чтобы удержать главный рубеж обороны. Ибо, "треск" в районе Новопрокоповки и Вербового уже достаточно четко слышно в Токмаке", — добавил военный обозреватель.
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