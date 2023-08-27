На Токмакско-Мелитопольском направлении у российских оккупантов сейчас три серьезные проблемы, и к ним может добавиться четвертая.

Сил и средств у противника для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Токмака, не так уж много. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Во-первых, эксперт отметил, что передовые подразделения ВСУ приблизились к с.Новопрокоповка максимально близко (буквально к первым домам села в его северной части, им осталось преодолеть одно поле). Во-вторых, ВСУ очень активно и настойчиво вытесняют подразделения 201-го мотострелкового полка противника с высот, расположенных северо-восточнее этого села.

Третья "головная боль" оккупантов на этом направлении — ситуация с селом Вербовое, точнее, тот факт, что до него ВСУ осталось уже меньше двух км. Константин Машовец объяснил, что выход передовых подразделений ВСУ к нему будет означать прорыв первой позиции главного рубежа обороны противника.

Четвертой серьезной проблемой для противника может стать направление Малая Токмачка – Новофедоровка, где ВСУ в последнее время также активизировались вдоль дороги Н-08. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, как враг воспользуется своими силами и средствами на этом направлении.

"И найдет ли российское командование в ближайшее время что-нибудь "существенное", чтобы удержать главный рубеж обороны. Ибо, "треск" в районе Новопрокоповки и Вербового уже достаточно четко слышно в Токмаке", — добавил военный обозреватель.

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